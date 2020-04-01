ПСЖ хочет подписать Бен-Йеддера

Парижский клуб нашел нападающего на замену Эдинсону Кавани

  • 01.04.2020 09:54
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ПСЖ хочет подписать Бен-Йеддера
© ФК Монако. Виссам Бен-Йеддер

ПСЖ нацелился на нападающего «Монако» Виссама Бен-Йеддера.

Как сообщает ABC, главный тренер парижан Томас Тухель видит в французе замену Эдинсону Кавани, который, скорее всего, летом покинет клуб.

Ранее сообщалось, что Кавани может перейти в «Боку Хуниорс».

В этом сезоне Бен-Йеддер сыграл 31 матч за «Монако», забил 19 мячей и сделал 9 голевых передач.

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Источник — ABC

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