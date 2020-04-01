ВИДЕО. Джокович сыграл в теннис сковородой и все равно выиграл

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович во время карантина старается не терять форму и тренируется даже дома.

И хотя в гостиной Ноле пространство ограничено, а играет серб обычной сковородой, он все равно доказывает, что является лучшим теннисистом мира.

«Соревнования никогда не прекращаются», – написал Джокович в инстаграме.

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