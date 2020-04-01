Денис ГАРМАШ: «В Ризеспоре сейчас тренировки проходят онлайн»

Хавбек «Динамо» Денис Гармаш, который на правах аренды выступает за турецкий «Ризеспор», рассказал о том, как тренируется в Турции во время пандемии коронавируса.
— Ситуация в Турции ничем не отличается от других стран. Как и все, сидим по домам на карантине. Надеемся, ситуация с пандемией как можно быстрее пойдет на спад. Это сейчас намного важнее футбола.
— Как в этой ситуации футболисты «Ризеспора» поддерживают форму?
— У нас дистанционные тренировки онлайн. Создали специальный сайт. Тренеры выходят на связь, рассказывают и показывают, какие упражнения надо делать дома.
— На улице есть возможность потренироваться самостоятельно?
— В тренажерном зале нет. Карантин ужесточается, но пока что есть возможность через день выезжать потренироваться на поле.
— В этой ситуации не было мыслей вернуться в Украину?
— Может, и были. Но у нас ведь контракты… Посмотрим, что будет дальше. Сейчас все мысли о том, чтобы этот опасный для человечества вирус отступил.
Напомним, что чемпионат Турции, как и другие европейские лиги, приостановлен.
Источник — zbirna.com
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