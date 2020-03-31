Гризманн хочет сменить игровой номер

29-летний нападающий каталонской «Барселоны» и национальной сборной Франции Антуан Гризманн хочет сменить свой игровой номер в клубе. Француз на канале Twitch сообщил, что рассчитывает восстановить за собой прежний номер.
Прежде чем присоединиться к «Барселоне», Гризманн играл в «Атлетико» под номером 7, но должен был согласиться на 17-й, поскольку семерка в составе каталонцев принадлежала Филиппе Коутинью, который выступает на правах аренды за «Баварию».
Отметим, что в нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 26 матчах в Примере, забил восемь мячей и сделал пять ассистов.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова включить Гризманна в сделку по Неймару.
Источник — Sport.ua
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