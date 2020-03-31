Гризманн хочет сменить игровой номер

Звезда «Барселоны» хочет выступать под цифрой 7

  • 31.03.2020 23:29
  • 332 просмотра
  • 0 комментариев
Гризманн хочет сменить игровой номер
© Bleacher Report. Антуан Гризманн

29-летний нападающий каталонской «Барселоны» и национальной сборной Франции Антуан Гризманн хочет сменить свой игровой номер в клубе. Француз на канале Twitch сообщил, что рассчитывает восстановить за собой прежний номер.
 
Прежде чем присоединиться к «Барселоне», Гризманн играл в «Атлетико» под номером 7, но должен был согласиться на 17-й, поскольку семерка в составе каталонцев принадлежала Филиппе Коутинью, который выступает на правах аренды за «Баварию».

Отметим, что в нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 26 матчах в Примере, забил восемь мячей и сделал пять ассистов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова включить Гризманна в сделку по Неймару.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности