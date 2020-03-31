ФИФА создаст экстренный фонд для помощи клубам и чемпионатам

ФИФА намерена создать экстренный фонд финансовой помощи клубам и даже чемпионатам, которые окажутся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.
«ФИФА находится в хорошем финансовом положении, поэтому мы способны помогать в тяжелые времена, которые переживают многие клубы и чемпионаты», - говорится в заявлении ФИФА.
Подробности распределения денег и общий фонд ФИФА назовет позже.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.