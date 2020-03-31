ФИФА создаст экстренный фонд для помощи клубам и чемпионатам

ФИФА намерена создать экстренный фонд финансовой помощи клубам и даже чемпионатам, которые окажутся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

«ФИФА находится в хорошем финансовом положении, поэтому мы способны помогать в тяжелые времена, которые переживают многие клубы и чемпионаты», - говорится в заявлении ФИФА.

Подробности распределения денег и общий фонд ФИФА назовет позже.