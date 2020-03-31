ФИФА создаст экстренный фонд для помощи клубам и чемпионатам

Подробности расскажут позже

  • 31.03.2020 23:25
  • 150 просмотров
  • 2 комментария
ФИФА создаст экстренный фонд для помощи клубам и чемпионатам
© Skysports.com

ФИФА намерена создать экстренный фонд финансовой помощи клубам и даже чемпионатам, которые окажутся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

«ФИФА находится в хорошем финансовом положении, поэтому мы способны помогать в тяжелые времена, которые переживают многие клубы и чемпионаты», - говорится в заявлении ФИФА.

Подробности распределения денег и общий фонд ФИФА назовет позже.

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Источник — Sky Sports

(2 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 31.03.2020 23:49
    0
    Топ пятерки
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 31.03.2020 23:43
    0
    Це гарна новина. Допомога буде потрібна,це беззапепречно. В Україні вже багато клубів із-за пандемії постали перед загрозою свого існування. Сподіваюсь кошти з цього фонду будуть справедливо направляти.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 31.03.2020 23:49
    0
    Топ пятерки
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 31.03.2020 23:43
    0
    Це гарна новина. Допомога буде потрібна,це беззапепречно. В Україні вже багато клубів із-за пандемії постали перед загрозою свого існування. Сподіваюсь кошти з цього фонду будуть справедливо направляти.
    Ссылка
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