ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «В АПЛ тренер отвечает почти за все. В Германии не так»

Вторая часть видеоподкаста с участием тренера «Ливерпуля»

  • 31.03.2020 20:53
  • 367 просмотров
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ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «В АПЛ тренер отвечает почти за все. В Германии не так»
© Skysports.com

Sport.ua представляет вашему вниманию перевод и озвучку подкаста JD IN THE DUFFLE BAG. Гостем этого выпуска является главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Подкаст был записан незадолго до остановки АПЛ из-за пандемии коронавируса. Тем не менее своей актуальности он не потерял, окончание сезона все еще под вопросом.

В этой части Юрген расскажет про свою карьеру футболиста, про отношения со своими игроками, адаптацию после перехода в «Ливерпуль» и многое другое.

Первая часть видеоподкаста.

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Источник — Sport.ua

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