ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «В АПЛ тренер отвечает почти за все. В Германии не так»

Sport.ua представляет вашему вниманию перевод и озвучку подкаста JD IN THE DUFFLE BAG. Гостем этого выпуска является главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Подкаст был записан незадолго до остановки АПЛ из-за пандемии коронавируса. Тем не менее своей актуальности он не потерял, окончание сезона все еще под вопросом.
В этой части Юрген расскажет про свою карьеру футболиста, про отношения со своими игроками, адаптацию после перехода в «Ливерпуль» и многое другое.
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Источник — Sport.ua
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