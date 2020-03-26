ВИДЕО. Откровения Клоппа: хорошо дойти до финала, но плохо в нем проиграть

Sport.ua представляет перевод и озвучку подкаста In The Duffle Bag. Гостем этого выпуска является главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Подкаст был записан незадолго до остановки АПЛ из-за пандемии коронавируса. Тем не менее своей актуальности он не потерял, вопрос окончания сезона все еще под вопросом.

В первой части Юрген рассказывает про ощущения от текущего сезона, про то, как справляется с большими ожиданиями, которые на него возлагают из года в год и многом другом. Вторая часть будет выложена в открытый доступ, если первое видео соберет больше 1000 лайков.

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