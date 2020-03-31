Виктор Скрипник о ситуации в Заре: «Президент сказал, что все будет хорошо»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник рассказал, что регулярно контактирует с президентом клуба Евгением Геллером, который заверил, что проблем на данном этапе нет.
«Безусловно, с президентом я говорил. Я заинтересован в том, чтобы ФК «Заря» продолжал жить и развиваться. Чтобы мы отстаивали те позиции, на которых сейчас находимся. Контакт с президентом у меня есть. Он меня заверил, что всё будет хорошо. В этом плане есть большое понимание и желание работать дальше. Мы смотрим вперёд, концентрируясь на той ситуации, которая происходит сейчас».
«Это соблюдение карантина, поддержание формы и желание доиграть чемпионат, сохранив за собой то место, которое имеем на данный момент», - сказал Скрипник.
Источник — ФК Заря
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