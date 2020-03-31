ВИДЕО. Ингулец показал, как идет строительство стадиона

Сейчас «Ингулец» идет на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги всего с 2-очковым отставанием от лидера.
Параллельно клуб занимается строительством нового стадиона. «Ингулец» показал, как проходит строительство арены:
Ранее сообщалось о том, что в случае выхода в УПЛ «Ингулец» будет играть в Днепре.
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Источник — YouTube
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