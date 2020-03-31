ВИДЕО. Ингулец показал, как идет строительство стадиона

Сейчас «Ингулец» идет на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги всего с 2-очковым отставанием от лидера.

Параллельно клуб занимается строительством нового стадиона. «Ингулец» показал, как проходит строительство арены:

Ранее сообщалось о том, что в случае выхода в УПЛ «Ингулец» будет играть в Днепре.