ВИДЕО. Ингулец показал, как идет строительство стадиона

Клуб Первой лиги вскоре получит новую арену

  • 31.03.2020 19:27
  • 963 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ингулец показал, как идет строительство стадиона

Сейчас «Ингулец» идет на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги всего с 2-очковым отставанием от лидера.

Параллельно клуб занимается строительством нового стадиона. «Ингулец» показал, как проходит строительство арены:

Ранее сообщалось о том, что в случае выхода в УПЛ «Ингулец» будет играть в Днепре.

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Источник — YouTube

(3 голоса)

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Комментарии
    BekXan
    online
      BekXan, 31.03.2020 19:40
    +1
    Выглядит хорошо.Молодцы.Хоть кто то строит стадион.Пусть не большой за то свой комфортный и главное всё что нада для людей.
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 31.03.2020 19:40
    +1
    Выглядит хорошо.Молодцы.Хоть кто то строит стадион.Пусть не большой за то свой комфортный и главное всё что нада для людей.
    Ссылка
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