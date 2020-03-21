Ингулец в случае выхода в УПЛ будет играть в Днепре

«Ингулец» является одним из лидеров Первой лиги, и если сезон будет доигран и команда получит право выступать в УПЛ, то свои домашние матчи в элите команда будет проводить в Днепре.
Сообщается, что «Ингулец» планирует играть на стадионе «Метеор». Клуб проводит реконструкцию своей арены, однако не успеет подготовить ее к старту нового чемпионата.
В Первой лиге команда идет на 3-м месте в двух очках от лидера.
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Источник — Sportarena
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