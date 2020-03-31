Сергей КОНОВАЛОВ: «Сказал Павлову: Петрович, а где наши Мазды?»

Украинский футболист 90-х Сергей Коновалов рассказал о своей карьере в «Днепре» и киевском «Динамо»:

«Если вы помните, тогда в прессе раздули наш переход (днепропетровской четверки: Коновалова, Максимова, Беженара и Похлебаева) с оттенком скандала. Нас чуть ли насильно заставили перейти в «Динамо», да к тому же посреди чемпионата. Это не так. Еще с лета, когда Павлов был у руля команды, на нас напрямую вышли представители «Динамо», которые были заинтересованы в нашем переходе. Мы ответили, что нужно доиграть чемпионат, и тогда можно будет вернуться к этому разговору. Так оно и получилось. В то время в финансовом плане «Днепр» сильно штормило. Обещали выплатить премиальные после окончания сезона. Обещание не выполнили, а сумма накопилась немалая. Николаю Петровичу все время приходилось искать каких-то спонсоров, доноров, чтобы как-то продержать на плаву команду. В конце концов, ему это надоело, и он решил уйти из команды, тем более, поступило предложение возглавить «Динамо». По окончании чемпионата он собрал нас, сказав, что я ухожу в «Динамо» и каждый из вас вправе искать себе самостоятельно команду, или, как вариант, остаться в «Днепре».

Помимо «Динамо» нашей четверке поступили приглашения из России. Меня и Похлебаева опять настойчиво звало московское «Торпедо». Максимова хотело видеть московское «Динамо», и он даже поехал в Москву, подписав предварительный контракт. Но все-таки Киев не отказался от планов, чтобы наша четверка была в «Динамо». После окончания чемпионата мы поехали в Киев на переговоры. Как раз попали на последний матч Лиги чемпионов, где «Динамо» проиграло «Баварии» 1:4, и Шева забил свой первый мяч в еврокубках. Посмотрели футбол, вернулись в Днепропетровск, и приняли совместное решение остаться в Днепре.

Но видимо с таким решением были не согласны киевляне. Опять последовали настойчивые предложения, плюс слово Павлова, которого мы очень уважали, что и решило наши колебания. Тем более, мы хорошо знали всех ребят из «Динамо», с которыми были знакомы еще с юношеского футбола. Вот и все. А СМИ просто раздули переход как скандальный. А буквально через месяц, как только мы ушли, в «Днепре» сразу зашевелились, начали изыскивать финансы и Игорь Бакай (народный депутат), назначенный на то время как главный спаситель команды, встречался с нами по поводу нашего возвращения. Но было уже поздно. Как компромисс, решили сделать такой себе бартер – мы в «Динамо», а из «Динамо» в «Днепр» перешли Шаран, Ковалец, и чуть позже Мизин.

Мы очень уважали и ценили Николая Петровича Павлова. Было работать с ним легко. Он часто организовывал выезды с семьями на пикник, решал наши всякие бытовые проблемы. Человек слова и дела. Вспоминается случай. Это было в ноябре 1992 года. Играли на кубок с тернопольской «Нивой». Первый матч на выезде проиграли 0:3. А раньше еще перед кубком нам пообещали на команду новые машины «Мазда». Ждем и ждем, а их нет.

Перед ответным поединком собрались командой на базе в кинотеатре, обговорить, почему не решается вопрос с машинами. Решили позвать на разборки Петровича. Он, думая, что команда настраивается на бой, хочет вместе обсудить, как забить тернопольчанам три мяча, пришел. Сел и ждет. Поднимается Дирявка на правах капитана, и не знает, как начать разговор. Видя его нерешительность, встаю и говорю: «Петрович, а где наши «Мазды»?» Он сидит молча, жилки медленно вздуваются на лбу, а затем встал и ушел. Мы поняли свою ошибку, что наши меркантильные интересы в тот момент были выше футбольных. На следующий день мы вышли, здорово сыграли, но забили только два мяч. А нужно было три. А «Мазды» мы действительно получили, с небольшим опозданием в апреле, вперемежку с «Жигулями» шестой модели (смеется) в количестве 15 штук. Старожилам и ребятам постарше иномарки, новичкам достались «Жигули».

Но, несмотря ни на что, мы в том сезоне 1992/93 сыграли очень достойно, заняв второе место, уступили киевлянам первое только по разнице мячей. За два тура в очном поединке мы обыграли «Динамо» 1:0 при полном стадионе, и ждали, чтобы они где-то споткнулись. Помню, за победу нам выдали по миллиону купонов, которые в то время равнялись 200 долларам. Павлов создал отличный коллектив, где царила семейная обстановка, мы от футбола получали огромное удовольствие. И в этом была его немалая заслуга».