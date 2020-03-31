Наставник Динамо Брест: «Задержки по зарплате? Сейчас непростое время»

Главный тренер «Динамо» Брест Сергей Ковальчук ответил на вопрос о том, есть ли в клубе проблемы с выплатой зарплат:
«Я комментировать это не буду. Сейчас везде непростое положение, но чтобы совсем край – такого нет».
Во втором туре чемпионата Беларуси «Динамо» Брест на выезде обыграло «Слуцк» 1:0 благодаря голу Артема Милевского.
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Источник — Прессбол
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