Наставник Динамо Брест: «Задержки по зарплате? Сейчас непростое время»

Главный тренер «Динамо» Брест Сергей Ковальчук ответил на вопрос о том, есть ли в клубе проблемы с выплатой зарплат:

«Я комментировать это не буду. Сейчас везде непростое положение, но чтобы совсем край – такого нет».

Во втором туре чемпионата Беларуси «Динамо» Брест на выезде обыграло «Слуцк» 1:0 благодаря голу Артема Милевского.