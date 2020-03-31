ГАЗЗАЕВ: «Нарушил карантин и заразил других? На 5–7 лет в тюрьму!»

Экс-наставник киевского «Динамо» участвует в разработке законов для россиян

  • 31.03.2020 16:41
  • 339 просмотров
  • 2 комментария
ГАЗЗАЕВ: «Нарушил карантин и заразил других? На 5–7 лет в тюрьму!»
© СЭ. Валерий Газзаев

Экс-наставник киевского «Динамо» Валерий Газзаев, депутат госдумы РФ, рассказал о грядущих поправках в российское законодательство, которые коснутся тех, кто не сидит дома, находясь на карантине:

«На совете Думы единогласно поддержали соответствующие поправки в Административный и Уголовный кодекс. Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей.

Человек, который знает, что инфицирован коронавирусом, должен до полного выздоровления находиться либо в больнице, либо дома (если это согласовано с врачами, когда болезнь проходит в легкой форме). Если же больной нарушил карантин и заразил других людей, это повлечет уголовную ответственность от пяти до семи лет. Те, кто не будет соблюдать режим самоизоляции, будут оштрафованы на сумму от 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Но административное решение последует в том случае, если нет жертв. В противном случае ответственность будет уголовной.

Конечно, и я, и коллеги поддержали такие поправки. Во всем мире принимаются строгие меры, чтобы преодолеть пандемию. На данный момент в Москве более 120 тысяч людей находятся под наблюдением. В основном это те, кто приехал из-за границы, либо те, кто с ними контактировал».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Спорт-Экспресс в России

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 31.03.2020 16:57
    0
    Какая тюрьма? Там и так мест нет. Всех под гильотину. Чем меньше россиян останется, тем легче будет жить всем до единого соседним народам.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 31.03.2020 16:49
    +2
    Всякий сброд у них в госдуме. От валуева и терешковой, до газзаева и президент им под стать
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 31.03.2020 16:49
    +2
    Всякий сброд у них в госдуме. От валуева и терешковой, до газзаева и президент им под стать
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 31.03.2020 16:57
    0
    Какая тюрьма? Там и так мест нет. Всех под гильотину. Чем меньше россиян останется, тем легче будет жить всем до единого соседним народам.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности