ГАЗЗАЕВ: «Нарушил карантин и заразил других? На 5–7 лет в тюрьму!»

Экс-наставник киевского «Динамо» Валерий Газзаев, депутат госдумы РФ, рассказал о грядущих поправках в российское законодательство, которые коснутся тех, кто не сидит дома, находясь на карантине:

«На совете Думы единогласно поддержали соответствующие поправки в Административный и Уголовный кодекс. Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей.

Человек, который знает, что инфицирован коронавирусом, должен до полного выздоровления находиться либо в больнице, либо дома (если это согласовано с врачами, когда болезнь проходит в легкой форме). Если же больной нарушил карантин и заразил других людей, это повлечет уголовную ответственность от пяти до семи лет. Те, кто не будет соблюдать режим самоизоляции, будут оштрафованы на сумму от 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Но административное решение последует в том случае, если нет жертв. В противном случае ответственность будет уголовной.

Конечно, и я, и коллеги поддержали такие поправки. Во всем мире принимаются строгие меры, чтобы преодолеть пандемию. На данный момент в Москве более 120 тысяч людей находятся под наблюдением. В основном это те, кто приехал из-за границы, либо те, кто с ними контактировал».