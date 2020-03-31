Александр БАНДУРА: «В Сумах люди в лесах жарят шашлыки»

Вратарь «Руха» - о карантине в Украине

  • 31.03.2020 16:28
  • 374 просмотра
  • 2 комментария
Александр БАНДУРА: «В Сумах люди в лесах жарят шашлыки»
© instagram.com/fc.ruh.lviv

Голкипер Александр Бандура, который в январе перешел в «Рух», рассказал о том, как живет город Сумы во время карантина:

«В Сумах, как ни странно, подавляющее большинство людей находится в лесах и жарит шашлыки. В городе мало кого можно увидеть. В магазины и различные общественные места почти все заходят в медицинских масках. Да, в город пропускают только местных жителей, которые прописаны в Сумах.

Думаю, это правильное решение. Коронавирус быстро распространяется, поэтому скопления людей нужно максимально ограничить. Если ввели карантин, то люди должны его придерживаться».

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Источник — ФК Рух Львов

(2 голоса)

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Комментарии
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 31.03.2020 17:09
    0
    Александр БАНДУРА: «В Сумах люди в лесах жарят шашлыки»-------партизанэн)))
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 31.03.2020 16:56
    0
    Правильно роблять. 1. Свій транспорт. 2. Дотримуватися зони особистого простору 2-3м 3. Після себе усі побутові відходи спалити. Смачного.
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 31.03.2020 17:09
    0
    Александр БАНДУРА: «В Сумах люди в лесах жарят шашлыки»-------партизанэн)))
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 31.03.2020 16:56
    0
    Правильно роблять. 1. Свій транспорт. 2. Дотримуватися зони особистого простору 2-3м 3. Після себе усі побутові відходи спалити. Смачного.
    Ссылка
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