Александр БАНДУРА: «В Сумах люди в лесах жарят шашлыки»

Голкипер Александр Бандура, который в январе перешел в «Рух», рассказал о том, как живет город Сумы во время карантина:
«В Сумах, как ни странно, подавляющее большинство людей находится в лесах и жарит шашлыки. В городе мало кого можно увидеть. В магазины и различные общественные места почти все заходят в медицинских масках. Да, в город пропускают только местных жителей, которые прописаны в Сумах.
Думаю, это правильное решение. Коронавирус быстро распространяется, поэтому скопления людей нужно максимально ограничить. Если ввели карантин, то люди должны его придерживаться».
Источник — ФК Рух Львов
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