ЭЛЬ КАДДУРИ: «Каждое трансферное окно Семин хотел купить меня в Локомотив»

Бывший защитник «Динамо» назвал тренеров, с которыми ему большего всего нравилось работать

  • 31.03.2020 14:59
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ЭЛЬ КАДДУРИ: «Каждое трансферное окно Семин хотел купить меня в Локомотив»
© ФК Динамо Киев. Бадр Эль Каддури

Бывший защитник киевского «Динамо» Бадр Эль Каддури назвал тренеров, с которыми ему большего всего нравилось работать в столичном клубе.
 
- Наиболее комфортно было работать при Юрии Семине. Между нами были очень хорошие отношения, причем о моих качествах он знал еще с конца 2002 года. Тогда мы отыграли с «Бешикташем» в Кубке УЕФА, проиграв по сумме двух матчей, после чего проводили зимние сборы в Марбелье. В товарищеском матче с «Локомотивом» я вышел на замену на последние минут 25 и, видимо, произвел хорошее впечатление, поскольку практически в каждое трансферное окно Семин хотел купить меня в «Локомотив». Когда Юрий Павлович принял «Динамо» в 2007-м, у меня была возможность перейти в другой клуб. Но он попросил меня остаться, отметив при этом, что давно мечтал поработать со мной в одной команде. Конечно, было приятно слышать это, и я не жалею, что остался в «Динамо».
 
Также хорошие воспоминания остались от совместной работы с Йожефом Сабо. Он для меня как отец. Мы любим друг друга, но во время игр он всегда был злой, постоянно все комментировал, – рассказал марокканец.

Напомним, Бадр Эль Каддури в период с 2002 по 2013 годы сыграл в составе «Динамо» 180 матчей.

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Источник — ФК Динамо Киев

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