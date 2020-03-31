Манчестер Сити хочет купить 19-летнего защитника Севильи

«Манчестер Сити» собирается купить защитника «Севильи» Пабло Переса.

19-летним футболистом также интересуются РБ «Лейпциг» и «Аякс».

Перес перешел в «Севилью» летом 2019 года, но еще не сыграл за основную команду ни одного матча. Отметим, что футболист играет на левом фланге обороны, где в «Сити» выступает украинец Александр Зинченко.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может подписать защитника «Ювентуса» Бонуччи.