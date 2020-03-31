Манчестер Сити хочет купить 19-летнего защитника Севильи

«Манчестер Сити» собирается купить защитника «Севильи» Пабло Переса.
19-летним футболистом также интересуются РБ «Лейпциг» и «Аякс».
Перес перешел в «Севилью» летом 2019 года, но еще не сыграл за основную команду ни одного матча. Отметим, что футболист играет на левом фланге обороны, где в «Сити» выступает украинец Александр Зинченко.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может подписать защитника «Ювентуса» Бонуччи.
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Источник — Marca
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