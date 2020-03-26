Манчестер Сити может подписать защитника Ювентуса Бонуччи

Английский «Манчестер Сити» будущим летом может выкупить контракт 32-летнего итальянского защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола лично заинтересован в приобретении игрока, но «Ювентус» не спешит отпускать своего футболиста в Англию. Бонуччи входит в планы наставника «Ювентуса» Маурицио Сарри.

В текущем сезоне Леонардо провел за «Ювентус» 32 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча.

Контракт Бонуччи с «Ювентусом» рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.