Карл-Хайнц РУММЕНИГЕ: «Следующий сезон можно начать зимой»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге предложил свою идею, как доиграть текущий сезон Бундеслиги и начать следующий.

«Нам обязательно нужно доиграть этот сезон. Это касается вопроса выживания наших клубов и предотвращения беспрецедентной экономической катастрофы. Поэтому, я думаю, было бы разумно продлить текущий сезон в крайнем случае до сентября, а следующую кампанию начать в начале зимы. Это вполне реальный вариант.

Думаю, теперь «Бавария» станет более рациональной на трансферном рынке. Что касается правил финансового fair play, я твердо верю, что они станут менее строгими и более гибкими», - сказал Руммениге.

Отметим, что сезон Бундеслиги приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что игроки «Баварии» согласились на понижение зарплаты на время кризиса.