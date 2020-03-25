Игроки Баварии согласились на понижение зарплаты на время кризиса

«Бавария» объявила о достижении договоренности с игроками о снижении зарплаты на время кризиса и карантина из-за пандемии коронавируса в мире.

Снижение зарплаты составит 20%. На такое же снижение зарплаты пошли руководители клуба.

Первой в Германии зарплаты снизила «Боруссия» Менхенгладбах, а сейчас аналогичные переговоры с футболистами проводит «Боруссия» Дортмунд.

По данным на среду в стране от коронавируса умерли 149 человек.