Игроки Баварии согласились на понижение зарплаты на время кризиса

Клуб сумел договориться с футболистами

  • 25.03.2020 16:53
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Игроки Баварии согласились на понижение зарплаты на время кризиса
© twitter.com/FCBayern

«Бавария» объявила о достижении договоренности с игроками о снижении зарплаты на время кризиса и карантина из-за пандемии коронавируса в мире.

Снижение зарплаты составит 20%. На такое же снижение зарплаты пошли руководители клуба.

Первой в Германии зарплаты снизила «Боруссия» Менхенгладбах, а сейчас аналогичные переговоры с футболистами проводит «Боруссия» Дортмунд.

По данным на среду в стране от коронавируса умерли 149 человек.

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Источник — BBC

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