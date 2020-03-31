Зидан одобрил трансфер 17-летнего француза в Реал

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга продолжает входить в сферу интересов мадридского «Реала».

Сообщается, что многие специалисты видят в 17-летнем французском хавбеке нового Поля Погба, а также идеальную замену для Каземиро.

По информации испанских СМИ, Зинедин Зидан одобрил трансфер уроженца Анголы, но из-за пандемии коронавируса пока что не совсем понятно, какая ситуация в футболе будет после возобновления соревнований.

Контракт Камавинга с «Ренном» заканчивается 30 июня 2022 года, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 42 миллиона евро.

В текущем сезоне Эдуардо провел за «Ренн» 36 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.