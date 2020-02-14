Реал присмотрел замену Каземиро

Мадридский «Реал» уже задумывается о том, кто сможет заменить 27-летнего бразильского полузащитника Каземиро в дальней перспективе.

«Сливочные» заинтересовались 17-летним французским полузащитником «Ренна» Эдуардо Камавингой. В текущем сезоне игрок провел за «Ренн» 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость Камавинги составляет €35 миллионов. Его контракт с «Ренном» рассчитан до лета 2022-го года.

В активе Эдуардо один матч за сборную Франции U-21.