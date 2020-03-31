Вулверхэмптон хочет получить 80 млн фунтов за Рауля Хименеса

«Вулверхэмптон» хочет удержать в своем составе форварда Рауля Хименеса.
Как отмечает Goal.com, английский клуб отпустит футболиста только за 80 миллионов фунтов.
В этом сезоне Хименес сыграл 42 матча за «Вулверхэмптон», забил 22 мяча и отдал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет купить Рауля Хименеса.
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Источник — Goal.com
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