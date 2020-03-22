Реал хочет купить Рауля Хименеса

«Реал» заинтересован в услугах форвард «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.
По сообщает английская пресса, мадридцы попытаются договориться о трансфере игрока ближайшим летом.
Отметим, что на Хименеса также претендует мадридский «Атлетико».
В этом сезоне Хименес сыграл 42 матча за «Вулверхэмптон», забил 22 мяча и отдал десять результативных передач.
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Источник — Birmingham Mail
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