Соболь и Пластун подорожали по оценкам Transfermarkt

Популярный портал Transfermarkt пересмотрел стоимость трансферов некоторых игроков из чемпионата Бельгии.
Коснулись изменения и двух украинских легионеров. В частности, прибавили в цене Эдуард Соболь из «Брюгге» и Игорь Пластун из «Гента».
Соболь ныне стоит 4 миллиона евро, хотя ранее его трансфер оценивался в 2,5 миллиона. Что касается Пластуна, то он прибавил 500 тысяч к своей стоимости, которая теперь составляет 3 миллиона евро.
Другие украинцы, выступающие в чемпионате Бельгии, остались без изменений. Самым дорогим нашим земляком в указанном первенстве по-прежнему является Роман Яремчук (12 млн евро). Стоимость контракта Романа Безуса составляет 3 млн евро, Евгения Макаренко – 1 млн евро, Андрея Бацулы – 600 тыс евро.
Ранее сообщалось о том, что «Брюгге» ведет переговоры с «Шахтером» о выкупе Эдуарда Соболя за 4 миллиона евро.
Источник — Sport.ua
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