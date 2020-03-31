Лікар: «Футболістам важливо слідкувати за калорійністю харчування»

Павло Павліченко дав свої рекомендації футболістам на період карантину.

  • 31.03.2020 12:02
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Лікар: «Футболістам важливо слідкувати за калорійністю харчування»

Лікар першої команди ФК Оболонь Бровар, кандидат медичних наук Павло Павліченко розповів про необхідне харчування футболістів на період карантину, порекомендував фізичні вправи для занять вдома, а також дав оптимістичні прогнози щодо функціональної готовності футболістів по завершенню вимушеної відпустки.

- Пане Павле, чи могли ви, перебуваючи з Оболонню Бровар у Туреччині, спрогнозувати такі події?

- Звісно, всі ми мали змогу спостерігати за подіями у Китаї і розуміли, що цей вірус нас не омине. Сподівалися, що вдасться провести хоча б декілька турів, щоб побачити готовність хлопців до весняної частини сезону. Контрольні матчі ніколи не замінять офіційних. На жаль, склалася така невтішна ситуація. Повинні дотримуватися державної політики і виконувати всі необхідні рекомендації.

- Ваші колеги-лікарі згодні з тими кроками, які запровадили керівні органи української держави?

- Більшість колег підтримують карантинні заходи, адже коронавірус — серйозна проблема для всіх. У більшості країн світу люди страждають від цього вірусу. Відзначу, що згідно з прогнозами епідеміологів 60-70% людей перехворіють на цю  нфекцію та більшість перенесуть її в легкій формі, а рівень смертності складе 1-1.5%. На жаль, постраждають найбільш незахищені верстви населення, люди старші за 65 років. Тому потрібно дотримуватися рекомендацій ВОЗ та МОЗ, адже немає нічого більш цінного за здоров'я людини.

- Оболонь-Бровар провела свої збори у Туреччині згідно з планом. На вашу думку, наскільки команда вже була готова розпочати весняну частину сезону?

- Нами була проведена серйозна робота як у Києві, так і у Туреччині. Протягом трьох тижнів хлопці готувалися до першого офіційного матчу на турецьких землях. Провели багато хороших спарингів. Вважаю, що команда була у хорошому функціональному стані. Також, чимало уваги приділялося тактиці. Звісно, про це краще вам можуть розповісти тренери. Очікували старту весняної частини сезону, проте коронавірус вніс свої корективи. Готуватимемося далі.

- Як вважаєте, за скільки турів команда могла набрати своїх оптимальних кондицій?

- Потрібно розуміти, що весняна частина сезону нетривала. Змагання проводяться протягом двох місяців. Тренери працюють на зборах, щоб команда вже під час першого офіційного матчу почувалася на 100% готовою, адже часу немає. Вважаю, що Оболонь-Бровар вже у стартовому турі була готова продемонструвати свій максимум на цю мить.

- Команди Першої ліги (крім тих, що брали участь у Кубку України) вже протягом чотирьох місяців не грали офіційних матчів. Очікується, що пауза ще  триватиме близько місяця-півтора. Як вважаєте, наскільки майстерність гравців втратиться за цей проміжок часу?

- На жаль, зараз гравці не можуть виконувати специфічні футбольні тренування, тактичні вправи. Без цього втрачається форма футболістів. Зараз на перший план виходить здоров'я і ми мусимо подбати про себе, своїх рідних. Головне, щоб наша країна впоралася з цим викликом, а потім поговоримо про футбол. Хочеться, щоб всі клуби без великих проблем вийшли із відпустки, адже карантин серйозно впливає на економіку. На жаль, у нас і так багато клубів мали фінансові проблеми, тому важливо, щоб всі  повернулися без втрат. Звичайно, перші матчі будуть досить складними, проте всі в рівних умовах. Сподіваюся, що всі футболісти підтримують свою фізичну форму в індивідуальному режимі.

- Ви говорили з кожним футболістом? Давали їм якісь поради щодо фізичних вправ?

- Тренерський штаб надіслав гравцям програми як тримати себе у тонусі під час карантину. Зараз дуже складно тренуватися, адже всі спортивні зали та стадіони зачинені. На повітрі можна тільки бігати та індивідуально працювати з м'ячем, виконувати вправи для м'язів. Всім футболістам надано загальні рекомендації.

- Яким зараз має бути раціон харчування у футболістів?

- Харчування має бути раціональним. Якихось конкретних рекомендацій у даній ситуації немає. Необхідно намагатися побільше їсти сезонних овочів та фруктів. На жаль, зараз їх мало. Потрібно слідкувати за калорійністю їжі, адже зараз не має надмірних навантажень і все це може вплинути на вагу. Треба мінімізувати вживання солодкого, випічки, макаронних виробів.

- Щодо спортивного харчування є якісь особливі побажання?

- Вітамінну профілактику рекомендую приймати гравцям щорічно і це не залежить від сезону. Зараз дуже мало сезонних фруктів та овочів, природних вітамінів ще менше, тому полівітамінні комплекси зараз потрібно вживати. Також, додатково можна приймати вітамін С, Омега-3 жирні кислоти. Оболонь-Бровар забезпечує футболістів всім необхідним в плані спортивного харчування, медикаментів. Все, що потрібно для професіональних футболістів у нас є.

- Можливо, ви б порадили футболістам закупити додаткове спортивне устаткування?

- Звісно, гумові еспандери футболісти повинні мати обов'язково, щоби розігрівати м'яти, тримати їх у тонусі та укріпляти проблемні зони. Петлі TRX також не будуть зайвими, особливо зараз, адже з цими петлями дуже зручно займатися.Також ще можу порадити гантелі.

- Лікар Чорноморця сказав, що з приходом яскравого сонця можна очікувати спаду епідемії коронавірусу. Як ви вважаєте?

- Дійсно, така думка мала право на існування і я також так вважав. При теплій погоді може відбуватися зниження захворюваності, але це не буде пов'язано з температурним режимом.

Однак, доведено, що розповсюдження коронавірусу не залежить від кліматичної зони. Позитивний момент у тому, що приміщення будуть більше провітрювати, у закритому просторі стане менше людей. Звісно, це дозволить зменшити передавання вірусу. Люди набуватимуть природного імунітету і це гарантуватиме зупинку такого масштабного поширення коронавірусу.

- Які можете дати загальні рекомендації футболістам?

- Потрібно тримати дистанції і не наближатися до інших людей ближче ніж на 1.5-2 метри, важливо якомога частіше мити руки, а також необхідно носити маску. Вважаю, що маски потрібно одягати, адже вірус заразний наприкінці інкубаційного періоду. Наприклад, людина ще не відчуває симптомів хвороби, а вже заражує інших. 80% людей переносять вірус на ногах. У такому випадку маска буде ефективною, адже вона допомагає не заражати інших людей.

Для всіх громадян України є загальні рекомендації у разі виникнення симптомів. Всі повинні звертатися до свого сімейного лікаря. Спортивні лікарі — це сімейні лікарі для всієї команди. Звісно, при перших симптомах захворювання футболісти інформуватимуть нас. Далі вже прийматимемо рішення як діяти у тій чи іншій ситуації. Дякувати Богу у нас зараз немає таких проблем. Всі хлопці бережуть себе.

Анатолій Янголь для sport.ua

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Источник — Sport.ua

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