Ретроматч. Польша – Украина. 2013 год

Во время пандемии коронавируса есть возможность посмотреть матчи из прошлого

  • 31.03.2020 11:33
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Ретроматч. Польша – Украина. 2013 год

Во вторник, 31 марта в 20:00 состоится трансляция матча национальных сборных Польши и Украины. 

Игра, которая состоялась в марте 2013 года в рамках отбора на чемпионат мира-2014.

После обнадеживающей ничьей с англичанами на «Уэмбли» и досадных осечек в матчах с Молдовой и Черногорией старт украинской сборной в квалификации Мундиаля-2014 выглядел испорченным. Лишь два очка после трех матчей и предпоследнее место в группе «H» не давали лишних поводов для оптимизма перед мартовской выездной игрой с командой Польши.

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Источник — Sport.ua

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