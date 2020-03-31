ФОТО. Месси в образе Че Гевары появился на обложке L’Equipe

Известное французское спортивное издание L’Equipe поместило на обложку своего свежего номера фотографию 32-летнего аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси в образе знаменитого аргентинского революционера Че Гевары.
«Лионель Месси. Барселонский Че», — гласит заголовок издания.
Таким образом L’Equipe отреагировал на согласие игроков «Барселоны» на снижение заработной платы на 70%, о котором объявил Месси. Каталонский клуб терпит серьезные финансовые убытки в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Источник — L`Equipe
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