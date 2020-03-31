Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Кто думает, что коронавирус — шутка, вы — идиоты»

Украинский игрок «Аталанты» прокомментировал текущую ситуацию в Италии

  • 31.03.2020 09:58
  • 2768 просмотров
  • 4 комментария
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Кто думает, что коронавирус — шутка, вы — идиоты»
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» (Бергамо) Руслан Малиновский рассказал о ситуации в Италии в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Две медсестры в Италии покончили с собой! Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете — правда. Так что сидите дома!

Кто думает, что коронавирус — это шутка, вы — идиоты. Смотрите передачи про море, а то везде один негатив», — сказал Малиновский в прямом эфире в Instagram.

По состоянию на 30-е марта, в Италии зафиксировано более 101 тысячи случаев заражения. Более 11,5 тысяч пациентов скончались.

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Источник — Телеграф

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 31.03.2020 11:01
    0
    Алиев
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 31.03.2020 10:46
    0
    ManUtd, 31.03.2020 10:43
    А Усиков с Ломаченковым нарисовали оливковым маслом ещё по одному кресту на входной двери
    Кадило обоим в сраку
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 31.03.2020 10:43
    +1
    myroslavmail, 31.03.2020 10:27
    ... в той час, десь у світі, один Олієв засумував
    А Усиков с Ломаченковым нарисовали оливковым маслом ещё по одному кресту на входной двери
    Ссылка
    myroslavmail
      myroslavmail, 31.03.2020 10:27
    +5
    ... в той час, десь у світі, один Олієв засумував
    Ссылка
    myroslavmail
      myroslavmail, 31.03.2020 10:27
    +5
    ... в той час, десь у світі, один Олієв засумував
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 31.03.2020 10:43
    +1
    myroslavmail, 31.03.2020 10:27
    ... в той час, десь у світі, один Олієв засумував
    А Усиков с Ломаченковым нарисовали оливковым маслом ещё по одному кресту на входной двери
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 31.03.2020 11:01
    0
    Алиев
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 31.03.2020 10:46
    0
    ManUtd, 31.03.2020 10:43
    А Усиков с Ломаченковым нарисовали оливковым маслом ещё по одному кресту на входной двери
    Кадило обоим в сраку
    Ссылка
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