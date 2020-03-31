Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Кто думает, что коронавирус — шутка, вы — идиоты»

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» (Бергамо) Руслан Малиновский рассказал о ситуации в Италии в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Две медсестры в Италии покончили с собой! Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете — правда. Так что сидите дома!

Кто думает, что коронавирус — это шутка, вы — идиоты. Смотрите передачи про море, а то везде один негатив», — сказал Малиновский в прямом эфире в Instagram.

По состоянию на 30-е марта, в Италии зафиксировано более 101 тысячи случаев заражения. Более 11,5 тысяч пациентов скончались.