Олег КУЗНЕЦОВ: «В сборной Украины обиженных не будет»

Специалист поделился мнением о распределении премиальных за выход на Евро-2020

  • 31.03.2020 08:21
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Олег КУЗНЕЦОВ: «В сборной Украины обиженных не будет»
© УАФ. Олег Кузнецов

Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов прокомментировал распределение в украинской национальной команде €4 миллионов призовых, полученных за выход на Евро-2020.

«Уверен, что обиженных не будет. Футболисты понимают, что в сборной не так много зарабатывают, как в клубах, и на большие деньги не рассчитывают. Они доверяют главному тренеру и капитану, а те справедливо распределили гонорар. Кто больше играл, тот больше и получил. По крайней мере, когда я работал в сборной в 2006 году, все делалось за спиной у игроков и помощников главного тренера, но даже тогда претензий никто не высказывал», — сказал Кузнецов в интервью газете «Экспресс».

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Евро-2020 был перенесен на 2021-й год.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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