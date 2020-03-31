ДЮФШ Динамо перешла на обучение в онлайн режиме

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в Украине и мире, связанную с пандемией COVID-19, ДЮФШ «Динамо» им. В. Лобановского скорректировала методы обучения.

Поскольку дети находятся на карантине и не могут участвовать в привычных тренировках, для них вводится обучение в онлайн режиме. По такой системе уже работают четыре средних группы клубной школы, а с этой недели онлайн образование вводится для всех команд без исключения. У тренеров уже есть планы подготовки, они раздадут детям специально разработанные индивидуальные программы и задания, которые они должны будут выполнить самостоятельно.

Подробнее о том, как будет проводиться работа онлайн, рассказал старший тренер выпускной группы U-17 Сергей Беженар:

«Еще до того, как мы ушли на карантин, была составлена программа, и ребята получили задания на время вынужденной самоизоляции. Первый этап индивидуальной подготовки был рассчитан с начала карантина до 3-го апреля.

У команды есть группа в социальных сетях и мессенджерах, куда входят все футболисты, так что мы постоянно находимся на связи, следим за состоянием ребят, тренировочным процессом и за тем, как они его выполняют. Плюс, если карантин будет продлен, мы вместе с тренерами по физподготовке готовим программу на следующий этап – до 24-го апреля. Пока работать в коллективе нельзя, ребята будут выполнять ее самостоятельно.

Также успели обсудить то, как первая команда пропустила мяч в прошлом матче с «Десной» после паса назад. Неприятный момент, но очень показательный, поэтому вместе с руководством школы – Александром Ищенко и кураторами Рамоном и Гильерме было принято решение поработать в тренировочном процессе над усилением атакующих действий и над тем, что должен делать защитник, чтобы не отдавать передачу назад, а искать продолжение впереди и делать больший акцент на атаку.

То, как ребята будут выполнять полученную программу, - на их совести. При желании они могут записывать видео и присылать его в группу.

В сложившейся ситуации самое главное – это здоровье. Мы общаемся в нашей группе, вижу, что все ребята понимают всю серьезность положения, они находятся дома, в семьях и соблюдают правила карантина – молодцы. Знаю одно: все они уже соскучились по футболу, хотят тренироваться и работать.

Верим, что рано или поздно тренировки и игры возобновятся, перед этим мы проведем медобследование и дополнительное тестирование на функциональное состояние игроков, которое покажет, кто в каком состоянии находится. А что касается чисто футбольного аспекта, повторюсь, будем уделять больше внимания атакующим действиям. Так что работа у нас продолжается», — отметил Беженар.