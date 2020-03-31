ВИДЕО. Мораес тренируется вместе с семьей во время карантина

32-летний нападающий «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес продемонстрировал, как занимается дома во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В тренировках Жуниора принимают активное участие его жена и дети.

«Семья, мы вместе плачем и вместе смеемся», — прокомментировал ролик футболист.

В текущем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 31 матч во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 9 результативных передач.