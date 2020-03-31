Манчестер Юнайтед готов заплатить Атлетико 150 млн евро за Сауля

Руководство английского клуба «Манчестер Юнайтед» готово выплатить за полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса 150 миллионов евро.

Вице-президент «красных дьяволов» Эд Вудворд намерен приобрести 25-летнего испанца, хотя в его контракте прописана большая сумма отступных.

Хавбек может стать заменой Полю Погба, который, возможно, покинет «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно. По данным веб-портала Transfermarkt.com, стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

Сауль, которым также интересуется «Манчестер Сити», отыграл 37 матчей за «Атлетико» в текущем сезоне и забил 4 гола. Он играет за «матрасников» с 2013 года (286 матчей, 38 голов). Испанец становился двукратным обладателем Лиги Европы, а также победителем Кубка, Суперкубка Испании.