Манчестер Юнайтед готов заплатить Атлетико 150 млн евро за Сауля

Хавбек может станеть заменой Полю Погба, который скоро покинет «МЮ»

  • 31.03.2020 00:35
  • 209 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед готов заплатить Атлетико 150 млн евро за Сауля
© ФК Атлетико Мадрид. Сауль Ньигес

Руководство английского клуба «Манчестер Юнайтед» готово выплатить за полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса 150 миллионов евро.

Вице-президент «красных дьяволов» Эд Вудворд намерен приобрести 25-летнего испанца, хотя в его контракте прописана большая сумма отступных.

Хавбек может стать заменой Полю Погба, который, возможно, покинет «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно. По данным веб-портала Transfermarkt.com, стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

Сауль, которым также интересуется «Манчестер Сити», отыграл 37 матчей за «Атлетико» в текущем сезоне и забил 4 гола. Он играет за «матрасников» с 2013 года (286 матчей, 38 голов). Испанец становился двукратным обладателем Лиги Европы, а также победителем Кубка, Суперкубка Испании.

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Источник — Daily Express

(2 голоса)

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Комментарии
    zeka23
      zeka23, 31.03.2020 00:52
    +1
    У них там коронавирус в голову ударил?
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 31.03.2020 00:52
    +1
    У них там коронавирус в голову ударил?
    Ссылка
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