Манчестер Юнайтед нацелился на Сауля

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен выкупить контракт 25-летнего полузащитника мадридского «Атлетико» и сборной Испании Сауля Ньигеса.
«Красные дьяволы» готовы выложить за игрока €90 миллионов.
В текущем сезоне Ньигес провел за «Атлетико» 37 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2026-го года.
В активе Сауля 19 матчей за сборную Испании, где он забил 3 мяча.
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Источник — Transfermarkt
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