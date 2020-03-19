Манчестер Юнайтед нацелился на Сауля

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен выкупить контракт 25-летнего полузащитника мадридского «Атлетико» и сборной Испании Сауля Ньигеса.

«Красные дьяволы» готовы выложить за игрока €90 миллионов.

В текущем сезоне Ньигес провел за «Атлетико» 37 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2026-го года.

В активе Сауля 19 матчей за сборную Испании, где он забил 3 мяча.