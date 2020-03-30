ВИДЕО. Мугуруса c увеличенной головой порадовала подписчиков танцем

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса выложила забавное видео для тик-тока, на котором она танцует под популярный для этой сети трек «Pew Pew Pew – Auntie Hammy».
«Умираю со смеху», – подписал видео фанатский аккаунт теннисистки в инстаграме.
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Источник — Sport.ua
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