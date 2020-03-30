ВИДЕО. Мугуруса c увеличенной головой порадовала подписчиков танцем

Испанская теннисистка нашла, чем повеселить фанов во время карантина

  • 30.03.2020 23:53
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ВИДЕО. Мугуруса c увеличенной головой порадовала подписчиков танцем
© Australian Open. Гарбинье Мугуруса

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса выложила забавное видео для тик-тока, на котором она танцует под популярный для этой сети трек «Pew Pew Pew – Auntie Hammy».

«Умираю со смеху», – подписал видео фанатский аккаунт теннисистки в инстаграме.

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I'm dead 🤣🤣🤣 #tiktok #dance #challenge 🎥: @garbimuguruza

Публикация от Garbiñe Muguruza No.1 (@garbine.muguruza93)

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Источник — Sport.ua

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