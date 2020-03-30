Жена Малиновского: «Сказали поддерживать форму и оставаться здоровыми»

Роксана Малиновская – о ситуации в итальянском клубе

  • 30.03.2020 23:27
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Жена Малиновского: «Сказали поддерживать форму и оставаться здоровыми»
© Инстаграм Роксаны Малиновской

Роксана, жена полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского рассказала о том, что происходит в итальянском клубе.
 
«Клуб постоянно на связи с ребятами. Недавно была конференц-связь, обсуждали разные вопросы. Тренер попросил держать себя в форме, не вернуться с лишним весом. Сказали, что пока никаких тренировок, а просто поддерживать форму и оставаться здоровыми.
 
У Спортьелло (Марко Спортьелло, вратарь «Аталанты» – прим.) был положительный тест, но сейчас он хорошо себя чувствует. Я так поняла, у него была повышенная температура, и других симптомов не было. Сейчас у него все хорошо, судя по всему.
 
Все ребята вышли на связь, поэтому мы сделали вывод, что у всех все хорошо», – сказала Роксана в эфире «ЗалишайсязФутболом».

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Источник — Футбол 1/2/3

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