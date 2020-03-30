ЦЫГАНЫК: «Если Динамо не займет второе место, то будут репрессии»

Спортивный журналист считает, что Михайличенко рискует своей должностью

  • 30.03.2020 22:45
  • 1246 просмотров
  • 1 комментарий
ЦЫГАНЫК: «Если Динамо не займет второе место, то будут репрессии»
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык во время совместного эфира с Виктором Вацко прокомментировал ситуацию в киевском «Динамо»:

«Динамо» нужен нападающий. Мне кажется, что Михайличенко понимал, что может побороться за второе место даже с тем составом, который есть. Если бы он проиграл это второе место – то голова полетела бы. С «Зарей», «Александрией и «Десной» киевляне могут бороться. А с «Шахтером» нет.

Трансферная политика киевлян мне непонятна. Но я уверен, что, если чемпионат продолжится, и «Динамо» не займет второе место, то, думаю, будут репрессии».

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Источник — Вацко Live

(6 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 30.03.2020 23:07
    +2
    репрессии... Суркиса под Воркуту сошлют?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 30.03.2020 23:07
    +2
    репрессии... Суркиса под Воркуту сошлют?
    Ссылка
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