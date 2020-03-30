ЦЫГАНЫК: «Если Динамо не займет второе место, то будут репрессии»

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык во время совместного эфира с Виктором Вацко прокомментировал ситуацию в киевском «Динамо»:

«Динамо» нужен нападающий. Мне кажется, что Михайличенко понимал, что может побороться за второе место даже с тем составом, который есть. Если бы он проиграл это второе место – то голова полетела бы. С «Зарей», «Александрией и «Десной» киевляне могут бороться. А с «Шахтером» нет.

Трансферная политика киевлян мне непонятна. Но я уверен, что, если чемпионат продолжится, и «Динамо» не займет второе место, то, думаю, будут репрессии».