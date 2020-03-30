Игорь ЦЫГАНЫК: «Это катастрофа. Карпаты умерли два года назад»

Спортивный журналист сообщил, что львовянам не платят зарплату три месяца

  • 30.03.2020 22:23
  • 800 просмотров
  • 0 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Это катастрофа. Карпаты умерли два года назад»
© Facebook

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык во время совместного эфира с Виктором Вацко прокомментировал ситуацию в львовских «Карпатах»:

«Мы прекрасно понимаем, что «Карпаты» умерли два года назад. И ассоциация, и Премьер-лига, и УЕФА нарушили правила, когда разрешили отсрочить штраф за Гудыму. И «Карпат» вроде и нет. Они тогда как исчезли, так и исчезли.

Это катастрофа, и это очень болит. Львовяне занимают последнее место объективно. И никто никаких игроков не продаст. «Карпатам» уже три месяца не платят зарплату».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Вацко Live

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности