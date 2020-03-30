Игорь ЦЫГАНЫК: «Это катастрофа. Карпаты умерли два года назад»

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык во время совместного эфира с Виктором Вацко прокомментировал ситуацию в львовских «Карпатах»:

«Мы прекрасно понимаем, что «Карпаты» умерли два года назад. И ассоциация, и Премьер-лига, и УЕФА нарушили правила, когда разрешили отсрочить штраф за Гудыму. И «Карпат» вроде и нет. Они тогда как исчезли, так и исчезли.

Это катастрофа, и это очень болит. Львовяне занимают последнее место объективно. И никто никаких игроков не продаст. «Карпатам» уже три месяца не платят зарплату».