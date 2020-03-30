КАРАВАЕВ: «Когда люди просто так говорят обидные слова, это неприятно»

Полузащитник «Динамо» отметил, что команда старается решать задачи

  • 30.03.2020 21:59
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КАРАВАЕВ: «Когда люди просто так говорят обидные слова, это неприятно»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал неудачное выступление команды и отреагировал на критику футболистов:

«Справедливую критику все понимают и нормально на нее реагируют. И конструктивная критика, и неконструктивная – все идет в одну посуду. Можно понять: критикуют, потому что плохо играем и нет должного результата.

Но мы же не делаем это специально, хотим, чтобы у нас был результат. Что-то у нас не получается, есть компоненты, которые нам мешают. Но мы все время работаем над этим.

Когда люди просто так говорят обидные слова, это неприятно. Для чего это делать? Тебя же никто не критикует, как ты свою работу делаешь. Критикуют, значит, что-то от нас хотят. Плохо будет, когда на тебя уже не будут внимание обращать, если не будут ничего спрашивать и говорить. То есть, ты никому не будешь нужен.

А так мы понимаем, что мы нужны, от нас хотят видеть игру и результат. Мы стремимся и стараемся решать поставленные задачи».

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Источник — Instagram

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