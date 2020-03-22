Стыдно за нынешнее Динамо. Алиев поговорил с болельщицей клуба

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев прогулялся по Оболонскому району Киева и поговорил с пожилой болельщицей столичного клуба в рамках нового проекта «Кент»:
Болельщица: Это Саша Алиев. Очень хороший был игрок в киевском «Динамо».
Алиев: Вы любите футбол?
Болельщица: С двадцати лет. Милевский тоже мне нравился. Но он не прижился... Шевченко – молодец, вывел сборную на Евро. А вот, что меня не устраивает, так это «Динамо». Играли последний матч с «Десной», так Караваев прямо отдал мяч сопернику: «На, забей нам гол!» Разве так можно играть?
Алиев: Это уровень футболистов...
Болельщица: Да, уровень футболистов. Не понимаю, почему они не могу играть нормально... Теперь, поставили Михайличенко. Он же уже был, и его уже увольняли, когда он не вывел команду в Лигу чемпионов. Теперь снова его поставили. Чем был плохой Хацкевич?
Алиев: Хотели бы, чтобы Милевский вернулся в «Динамо»?
Болельщица: Если бы у него была хорошая дисциплина... А то, он очень широко жил. Одну машину разбил, другую купил и т.д. А то, что он девочек выигрывает это я знаю.
Алиев: Должны смотреть динамовцы, кто за них болеет, и кто за них переживает. Стыдно должно быть за такое киевское «Динамо». Хоть я этот клуб люблю и уважаю, но, посмотрите, какие болельщики у вас.
Источник — YouTube
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Ти то чим кращий? Крім удару, що в тобі ще було такого геніального? Міля міг і обіграти, і пас шикарний віддати, і штрафний заробити ))) А Алієв просто добре лупив штрафні. І футбол Сьоміна "головне не пропустити, а там Алієв зі штрафного заб"є" не надто і красивіший був. Хоча і ефективніший.
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Ти то чим кращий? Крім удару, що в тобі ще було такого геніального? Міля міг і обіграти, і пас шикарний віддати, і штрафний заробити ))) А Алієв просто добре лупив штрафні. І футбол Сьоміна "головне не пропустити, а там Алієв зі штрафного заб"є" не надто і красивіший був. Хоча і ефективніший.
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