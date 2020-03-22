Стыдно за нынешнее Динамо. Алиев поговорил с болельщицей клуба

Всем запомнилось, как Караваев отдал мяч сопернику в игре с «Десной»

  • 22.03.2020 18:31
  • 1450 просмотров
  • 6 комментариев
Стыдно за нынешнее Динамо. Алиев поговорил с болельщицей клуба
© YouTube

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев прогулялся по Оболонскому району Киева и поговорил с пожилой болельщицей столичного клуба в рамках нового проекта «Кент»:

Болельщица: Это Саша Алиев. Очень хороший был игрок в киевском «Динамо».

Алиев: Вы любите футбол?

Болельщица: С двадцати лет. Милевский тоже мне нравился. Но он не прижился... Шевченко – молодец, вывел сборную на Евро. А вот, что меня не устраивает, так это «Динамо». Играли последний матч с «Десной», так Караваев прямо отдал мяч сопернику: «На, забей нам гол!» Разве так можно играть?

Алиев: Это уровень футболистов...

Болельщица: Да, уровень футболистов. Не понимаю, почему они не могу играть нормально... Теперь, поставили Михайличенко. Он же уже был, и его уже увольняли, когда он не вывел команду в Лигу чемпионов. Теперь снова его поставили. Чем был плохой Хацкевич?

Алиев: Хотели бы, чтобы Милевский вернулся в «Динамо»?

Болельщица: Если бы у него была хорошая дисциплина... А то, он очень широко жил. Одну машину разбил, другую купил и т.д. А то, что он девочек выигрывает это я знаю.

Алиев: Должны смотреть динамовцы, кто за них болеет, и кто за них переживает. Стыдно должно быть за такое киевское «Динамо». Хоть я этот клуб люблю и уважаю, но, посмотрите, какие болельщики у вас. 

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Источник — YouTube

(1 голос)

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 22.03.2020 19:36
    0
    Алиев: Это уровень футболистов...
    -------------
    Ти то чим кращий? Крім удару, що в тобі ще було такого геніального? Міля міг і обіграти, і пас шикарний віддати, і штрафний заробити ))) А Алієв просто добре лупив штрафні. І футбол Сьоміна "головне не пропустити, а там Алієв зі штрафного заб"є" не надто і красивіший був. Хоча і ефективніший.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.03.2020 19:34
    0
    Бабка подставная скорее всего,за пару сотен гривен с рождение болеет за Динамо
    Ссылка
    цукацуа цуацау
    online
      цукацуа цуацау, 22.03.2020 19:13
    0
    Гопарь
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 22.03.2020 19:10
    -4
    О Динамо или ничего или хорошо.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.03.2020 19:03
    +4
    бабка в футболе лучше разбирается чем половина "экспертов" с футбола как-то грачев, шевчук, леон, сабо и тд
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 22.03.2020 18:57
    +3
    Стыдно за нынешнего Алиева!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.03.2020 19:03
    +4
    бабка в футболе лучше разбирается чем половина "экспертов" с футбола как-то грачев, шевчук, леон, сабо и тд
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 22.03.2020 18:57
    +3
    Стыдно за нынешнего Алиева!
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 22.03.2020 19:36
    0
    Алиев: Это уровень футболистов...
    -------------
    Ти то чим кращий? Крім удару, що в тобі ще було такого геніального? Міля міг і обіграти, і пас шикарний віддати, і штрафний заробити ))) А Алієв просто добре лупив штрафні. І футбол Сьоміна "головне не пропустити, а там Алієв зі штрафного заб"є" не надто і красивіший був. Хоча і ефективніший.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.03.2020 19:34
    0
    Бабка подставная скорее всего,за пару сотен гривен с рождение болеет за Динамо
    Ссылка
    цукацуа цуацау
    online
      цукацуа цуацау, 22.03.2020 19:13
    0
    Гопарь
    Ссылка
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