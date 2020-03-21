ВИДЕО. Алиев борется с коронавирусом в Киеве

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев создал YouTube-канал под названием «Кент». Первое видео, опубликованное футболистом, вышло 21 марта под названием «Алиев борется с коронавирусом в Киеве».

Напомним, ранее еще один экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский создал YouTube-канал. В нескольких видео Милевского снялся и его друг Алиев.