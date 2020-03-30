ВИДЕО. Хавбек Мариуполя записал социальный ролик о проблемах экологии

Полузащитник «Мариуполя» Игорь Тищенко записал социальный ролик, в котором попросил подписчиков больше заботиться об экологии.
В частности 30-летний полузащитник призвал заменять пластиковые пакеты на бумажные.
Отметим, что в текущем сезоне Тищенко сыграл 17 матчей в составе «Мариуполя», его контракт действует до конца сезона.
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Источник — Instagram
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