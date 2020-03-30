ФРАНКОВ: «Личные встречи при дележе Зари и Динамо применять нельзя»

Карантинный выпуск еженедельника «Футбол» издан в интернет-версии

  • 30.03.2020 20:41
  • 1258 просмотров
  • 6 комментариев
ФРАНКОВ: «Личные встречи при дележе Зари и Динамо применять нельзя»
© ФК Динамо Киев. Артем Франков

Украинский спортивный журналист Артем Франков в карантинном выпуске еженедельника «Футбол», вышедшем только в интернет-версии, поделился своим мнением о ситуации с прерванными футбольными чемпионатами. В редакционной статье он написал:

«О том, как мы будем спасать сезон‑2019/20. По-моему, количество оптимистов, которые всерьез полагают, что к маю всё благополучно закончится и мы успеем к концу июня доиграть матчи полностью, каждый день уменьшается примерно вдвое. Но пока будем держать в уме и этот счастливый вариант, сделав по нему лишь пару замечаний.

Сборная Украины? Какая еще сборная! На время забудьте о ней... Первая и вторая лиги, то бишь ПФЛ. Здесь осталось 11 туров и плей-офф, то есть 13 игровых дней. В два месяца, ежели что, уложатся с головой, можно и ужаться малость.

Премьер-лига, она же УПЛ. 9 туров плюс полуфиналы (с участием клуба первой лиги, на секундочку! «Минай»…) и финал Кубка Украины плюс непредсказуемое по длительности участие «Шахтера» в Лиге Европы. Никаких четких рамок. Тут бы для начала дождаться, чего по доигровке своих турниров решит УЕФА, но опять-таки всё упирается в карантин. Во всем многоцветье и разнообразии предполагаемой картинки. Италия, Испания, Франция, Германия – где-то идет на убыль? То-то и оно! Лично я ни на грамм не верю, что мы сумеем доиграть сезон полностью. Хотелось бы, чтоб случилось так, готов даже помолиться, но…

Обсуждать вариант с утверждением нынешних таблиц голосованием или чьим-то авторитетным вердиктом считаю преждевременным.  Слишком многое там придется решить, слишком многие интересы так или иначе пересекутся. Напоминаю одну из спорных позиций: я не готов сказать, какая команда у нас вторая, а какая – третья, «Заря» или «Динамо». Очков у них одинаково, по 46, критерий же личных встреч применять нельзя, потому что второй этап открыт, но не закончен и искомые команды друг с другом два раза не сыграли. Остальное – лирика. В печку!»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Журнал «Футбол»

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Max123
    online
      Max123, 30.03.2020 21:18
    -1
    Пора уже таким мудакам на пенсию.
    Ссылка
    Алена Остапенко
    online
      Алена Остапенко, 30.03.2020 21:11
    -2
    .будешь в Молдавию и Казахстан с Динамо ездить в след году
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 30.03.2020 21:06
    +1
    Pro100ecspert, 30.03.2020 20:56
    Кишеньковий журналіст!
    Косит под денисова?
    Ссылка
    Вячеслав Авдеев
      Вячеслав Авдеев, 30.03.2020 21:01
    -1
    После корановирусу мозги совсем заплыли
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 30.03.2020 20:56
    0
    Кишеньковий журналіст!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 30.03.2020 20:45
    +1
    Как скажет УЕФА так и будет, а эта вся пизд.. Франкова-лирика, в печку)
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 30.03.2020 21:06
    +1
    Pro100ecspert, 30.03.2020 20:56
    Кишеньковий журналіст!
    Косит под денисова?
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 30.03.2020 20:45
    +1
    Как скажет УЕФА так и будет, а эта вся пизд.. Франкова-лирика, в печку)
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 30.03.2020 20:56
    0
    Кишеньковий журналіст!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности