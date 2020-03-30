ФРАНКОВ: «Личные встречи при дележе Зари и Динамо применять нельзя»

Украинский спортивный журналист Артем Франков в карантинном выпуске еженедельника «Футбол», вышедшем только в интернет-версии, поделился своим мнением о ситуации с прерванными футбольными чемпионатами. В редакционной статье он написал:

«О том, как мы будем спасать сезон‑2019/20. По-моему, количество оптимистов, которые всерьез полагают, что к маю всё благополучно закончится и мы успеем к концу июня доиграть матчи полностью, каждый день уменьшается примерно вдвое. Но пока будем держать в уме и этот счастливый вариант, сделав по нему лишь пару замечаний.

Сборная Украины? Какая еще сборная! На время забудьте о ней... Первая и вторая лиги, то бишь ПФЛ. Здесь осталось 11 туров и плей-офф, то есть 13 игровых дней. В два месяца, ежели что, уложатся с головой, можно и ужаться малость.

Премьер-лига, она же УПЛ. 9 туров плюс полуфиналы (с участием клуба первой лиги, на секундочку! «Минай»…) и финал Кубка Украины плюс непредсказуемое по длительности участие «Шахтера» в Лиге Европы. Никаких четких рамок. Тут бы для начала дождаться, чего по доигровке своих турниров решит УЕФА, но опять-таки всё упирается в карантин. Во всем многоцветье и разнообразии предполагаемой картинки. Италия, Испания, Франция, Германия – где-то идет на убыль? То-то и оно! Лично я ни на грамм не верю, что мы сумеем доиграть сезон полностью. Хотелось бы, чтоб случилось так, готов даже помолиться, но…

Обсуждать вариант с утверждением нынешних таблиц голосованием или чьим-то авторитетным вердиктом считаю преждевременным. Слишком многое там придется решить, слишком многие интересы так или иначе пересекутся. Напоминаю одну из спорных позиций: я не готов сказать, какая команда у нас вторая, а какая – третья, «Заря» или «Динамо». Очков у них одинаково, по 46, критерий же личных встреч применять нельзя, потому что второй этап открыт, но не закончен и искомые команды друг с другом два раза не сыграли. Остальное – лирика. В печку!»