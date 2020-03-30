Леднев – лучший исполнитель штрафных ударов в УПЛ

Хавбек «Зари» четыре раза заставлял вратарей вытаскивать мяч из сетки после своих точных ударов

  • 30.03.2020 20:30
  • 326 просмотров
  • 1 комментарий
Леднев – лучший исполнитель штрафных ударов в УПЛ
© ФК Десна

21-летний украинский полузащитник «Зари» Богдан Леднев, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», в текущем сезоне УПЛ забил уже четыре гола со штрафных ударов (пробивал 18 раз - прим.).

По этому показателю он является абсолютным лидером национального первенства. Ни один другой игрок не смог забить более одного мяча таким способом.

Любопытно отметить, что игроки «Шахтера» и «Динамо» в текущем чемпионате не забили ни одного гола со штрафного. У киевлян для этого было 23 попытки, у донетчан – 16. 

Богдан ЛЕДНЕВ: «Говорят, Динамо будет играть в ЛЕ, а Заря — в ЛЧ»

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 30.03.2020 21:23
    0
    Ну не зря ж тату Бехкема набил на шее. Хотя.. бьет то сильно и точно, но подкрутка хромает. Цыганков по подкрутке получше то будет.
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 30.03.2020 21:23
    0
    Ну не зря ж тату Бехкема набил на шее. Хотя.. бьет то сильно и точно, но подкрутка хромает. Цыганков по подкрутке получше то будет.
    Ссылка
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