Леднев – лучший исполнитель штрафных ударов в УПЛ

21-летний украинский полузащитник «Зари» Богдан Леднев, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», в текущем сезоне УПЛ забил уже четыре гола со штрафных ударов (пробивал 18 раз - прим.).

По этому показателю он является абсолютным лидером национального первенства. Ни один другой игрок не смог забить более одного мяча таким способом.

Любопытно отметить, что игроки «Шахтера» и «Динамо» в текущем чемпионате не забили ни одного гола со штрафного. У киевлян для этого было 23 попытки, у донетчан – 16.

Богдан ЛЕДНЕВ: «Говорят, Динамо будет играть в ЛЕ, а Заря — в ЛЧ»