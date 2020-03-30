Игрок Динамо, который раздавал маски: «Помог друзьям своим пиаром»

Евгений Рязанцев планирует продолжать благотворительные акции

  • 30.03.2020 20:10
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Игрок Динамо, который раздавал маски: «Помог друзьям своим пиаром»
© ФК Динамо Киев. Евгений Рязанцев

18-летний полузащитник «Динамо» Евгений Рязанцев, который стал известен после благотворительной акции, во время которой он раздавал маски, рассказал о своих планах.
 
«Конечно, я планирую продолжать. Сейчас у меня в планах очень много активностей. Я не люблю поднимать тему денег. Считаю, что те, у кого есть возможность, должны помогать тем, кто в этом нуждается. Стараюсь так и делать.
 
Что касается фотографии, на которой я рекламирую маски, то я лично занимаюсь благотворительностью, скупаю все у друзей по оптовой цене, а маски они попросили прорекламировать. Просто помог друзьям своим пиаром», – сказал Рязанцев.

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Источник — Трибуна

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