Семикратный чемпион Словакии начал процесс ликвидации

«Жилина» объявила о том, что с 1 апреля клуб будет расформирован

  • 30.03.2020 19:37
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Семикратный чемпион Словакии начал процесс ликвидации
© ФК Жилина

Словацкий клуб «Жилина» объявил о том, что 1 апреля будет расформирован.

Процесс ликвидации уже начался, большинство игроков и работников получили уведомления о том, что могут искать себе новое место работы.

«Стратегия финансирования клуба основана на выручке от продажи игроков. Бюджет клуба на 2020 год основан на доходах от трансферов игроков за летний период. Сегодня более чем вероятно, что доход от летних трансферов будет близок нулю», – сообщает пресс-служба словацкого клуба.

Отметим, что «Жилина» является семикратным чемпионом Словакии, летом 2019 года этот клуб приобрел защитника «Мариуполя» Бесира Демири.

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Источник — ФК Жилина

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