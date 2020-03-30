Николай ПАВЛОВ: «Судьбу сезона в УПЛ можно решить путем голосования»

Известный украинский тренер Николай Павлов поделился своим мнением по поводу того, какие результаты нынешнего сезона УПЛ считать итоговыми, если чемпионат не будет доигран:

«Все-таки сыграно было 23 тура, поэтому от этого и надо отталкиваться. Получается, что команды играли его напрасно? Поэтому сейчас я не позавидую тем, кому придется принимать решение, как распределить места в таблице.

Те, кого устраивала таблица после 22-х туров, хотят 23-й тур не считать. Точно так же и те, кто улучшил свои позиции после 23 игр, считают, что надо считать все матчи.

Но мне кажется, в нынешней ситуации отдельные матчи уже не имеют смысла. Возможно, эту коллизию можно было бы решить путем голосования всеми клубами УПЛ. Как большинство решит, меньшинство смирится с этим решением».

Ранее Павлов выступил против введения ВАР в Украине.