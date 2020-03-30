Николай ПАВЛОВ: «Судьбу сезона в УПЛ можно решить путем голосования»

Экс-тренер «Ворсклы» - о том, что делать с нынешним сезоном УПЛ

  • 30.03.2020 19:05
  • 304 просмотра
  • 1 комментарий
Николай ПАВЛОВ: «Судьбу сезона в УПЛ можно решить путем голосования»
© Sport.ua. Николай Павлов

Известный украинский тренер Николай Павлов поделился своим мнением по поводу того, какие результаты нынешнего сезона УПЛ считать итоговыми, если чемпионат не будет доигран:

«Все-таки сыграно было 23 тура, поэтому от этого и надо отталкиваться. Получается, что команды играли его напрасно? Поэтому сейчас я не позавидую тем, кому придется принимать решение, как распределить места в таблице.

Те, кого устраивала таблица после 22-х туров, хотят 23-й тур не считать. Точно так же и те, кто улучшил свои позиции после 23 игр, считают, что надо считать все матчи.

Но мне кажется, в нынешней ситуации отдельные матчи уже не имеют смысла. Возможно, эту коллизию можно было бы решить путем голосования всеми клубами УПЛ. Как большинство решит, меньшинство смирится с этим решением».

Ранее Павлов выступил против введения ВАР в Украине.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 30.03.2020 19:18
    0
    Павлов глупость предлагает,грубо говоря соберутся воры в законе и будут решать голосованием кому какое место присудить,лучше уже в карты розыграть,будет более честно
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.03.2020 19:18
    0
    Павлов глупость предлагает,грубо говоря соберутся воры в законе и будут решать голосованием кому какое место присудить,лучше уже в карты розыграть,будет более честно
    Ссылка
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