Александр ГОЛОВКО: «Гранды сейчас беспрецедентно богатые»

Бывший защитник «Динамо» Александр Головко рассказал о том, как изменился мировой футбол за последние годы:

«Давайте откровенно: гранды сейчас другие. Уровень функциональной подготовки всех команд 20 лет назад очень уступал тому, что есть сейчас.

После завершения карьеры я отправился на стажировку в Германию. Сижу, анализирую увиденное в «Штутгарте» и «Баварии». А местные тренеры подходят и спрашивают: «Вы почему приехали?» Отвечаю, что хочу чему-то новому научиться. «А мы у вас брали эту методику – просили Лобановского рассказать, как подтянуть физику».

А сейчас футбол просто другой – большой прорыв в тактике, в анализе игры, в той же функциональной подготовке. Не говоря уже о бизнесе: нынешние гранды беспрецедентно богатые и могут инвестировать не только в игроков или построение спортивных арен, но и в научную сторону».

Ранее Головко заявил, что Лобановский остерегался Марчелло Липпи.