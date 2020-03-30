Александр ГОЛОВКО: «Лобановский остерегался Липпи»

Экс-защитник «Динамо» вспомнил матчи против «Ювентуса»

  • 30.03.2020 16:27
  • 437 просмотров
  • 0 комментариев
Александр ГОЛОВКО: «Лобановский остерегался Липпи»
© УАФ. Александр Головко

Бывший защитник «Динамо» Александр Головко вспомнил вылет команды от «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 1997/98:

«Не знаю, были бы шансы у «Динамо», если бы команда попала на «Ювентус» не в марте, а в разгар сезона. Даже не буду высказывать какие-то предположения. У нас была неплохая команда, но тот «Ювентус» – это был великий состав.

Даже такую ​​вещь скажу, мне кажется, Марчелло Липпи был едва ли не единственным тренером, которого Лобановский не скажу, что опасался, а относился к нему с большим уважением и вниманием. Остерегался, настороженно относился. Это было видно по его мимике, отношению, подготовке. Что передавалось и на нас, в том числе, на меня».

Ранее Головко заявил, что футбол стал для него необходимостью.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности