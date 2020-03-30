Александр ГОЛОВКО: «Лобановский остерегался Липпи»

Бывший защитник «Динамо» Александр Головко вспомнил вылет команды от «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 1997/98:

«Не знаю, были бы шансы у «Динамо», если бы команда попала на «Ювентус» не в марте, а в разгар сезона. Даже не буду высказывать какие-то предположения. У нас была неплохая команда, но тот «Ювентус» – это был великий состав.

Даже такую ​​вещь скажу, мне кажется, Марчелло Липпи был едва ли не единственным тренером, которого Лобановский не скажу, что опасался, а относился к нему с большим уважением и вниманием. Остерегался, настороженно относился. Это было видно по его мимике, отношению, подготовке. Что передавалось и на нас, в том числе, на меня».

Ранее Головко заявил, что футбол стал для него необходимостью.