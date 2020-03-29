Александр ГОЛОВКО: «Футбол – это уже необходимость»

Экс-защитник «Динамо» не представляет своей жизни без футбола

  • 29.03.2020 13:39
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Александр ГОЛОВКО: «Футбол – это уже необходимость»
© УАФ. Александр Головко

Бывший главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко рассказал, что не представляет своей жизни без футбола.

– Тренерская работа - это за хлеб насущный или по призванию?
– Интересная особенность: я уже год не возглавляю команду, но все время мои мысли с футболом. Анализируешь матчи на телевидении, читаешь лекции в Центре лицензирования (спасибо за такую ​​возможность). Поэтому без футбола никак - все время совершенствуешься, читаешь, смотришь много игр. Как любой тренер, я должен людям объяснять - если не футболистам, то болельщикам и коллегам-тренерам. Это уже необходимость.

Поэтому я благодарен семье за ​​терпение и понимание, ведь без этого мне было бы трудно продолжать заниматься футболом и концентрироваться мыслями на любимом деле. Их поддержка помогает мне пережить времена простоя в профессии

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Источник — ФК Динамо Киев

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