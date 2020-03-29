Александр ГОЛОВКО: «Футбол – это уже необходимость»

Бывший главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко рассказал, что не представляет своей жизни без футбола.
– Тренерская работа - это за хлеб насущный или по призванию?
– Интересная особенность: я уже год не возглавляю команду, но все время мои мысли с футболом. Анализируешь матчи на телевидении, читаешь лекции в Центре лицензирования (спасибо за такую возможность). Поэтому без футбола никак - все время совершенствуешься, читаешь, смотришь много игр. Как любой тренер, я должен людям объяснять - если не футболистам, то болельщикам и коллегам-тренерам. Это уже необходимость.
Поэтому я благодарен семье за терпение и понимание, ведь без этого мне было бы трудно продолжать заниматься футболом и концентрироваться мыслями на любимом деле. Их поддержка помогает мне пережить времена простоя в профессии
Источник — ФК Динамо Киев
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