Александр ГОЛОВКО: «Футбол – это уже необходимость»

Бывший главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко рассказал, что не представляет своей жизни без футбола.

– Тренерская работа - это за хлеб насущный или по призванию?

– Интересная особенность: я уже год не возглавляю команду, но все время мои мысли с футболом. Анализируешь матчи на телевидении, читаешь лекции в Центре лицензирования (спасибо за такую ​​возможность). Поэтому без футбола никак - все время совершенствуешься, читаешь, смотришь много игр. Как любой тренер, я должен людям объяснять - если не футболистам, то болельщикам и коллегам-тренерам. Это уже необходимость.

Поэтому я благодарен семье за ​​терпение и понимание, ведь без этого мне было бы трудно продолжать заниматься футболом и концентрироваться мыслями на любимом деле. Их поддержка помогает мне пережить времена простоя в профессии