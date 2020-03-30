ВИДЕО. Шедевр от Фернандиньо в матче Базель – Шахтер

Вспоминаем шедевр из 2008 года

  • 30.03.2020 15:52
  • 1167 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Шедевр от Фернандиньо в матче Базель – Шахтер
© twitter.com/ManCity

Во время карантина «Шахтер» предлагает вспомнить один из самых красивых голов своей команды в Лиге чемпионов. В 2008 году Фернандиньо пушечным ударом со штрафного забил в ворота «Базеля»:

В январе Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити».

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Источник — YouTube

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 30.03.2020 16:11
    0
    Сьогодні небагато гравців зможуть нанести такий удар.Із гравців збірної хіба що Малиновський на таке здатен!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 30.03.2020 16:11
    0
    Сьогодні небагато гравців зможуть нанести такий удар.Із гравців збірної хіба що Малиновський на таке здатен!
    Ссылка
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