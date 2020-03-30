ВИДЕО. Шедевр от Фернандиньо в матче Базель – Шахтер

Во время карантина «Шахтер» предлагает вспомнить один из самых красивых голов своей команды в Лиге чемпионов. В 2008 году Фернандиньо пушечным ударом со штрафного забил в ворота «Базеля»:

В январе Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити».